إحباط محاولة لاقتحام السفارة الروسية في رومانيا

وصرحت الشرطة في بعدم وقوع أضرار كبيرة عند محاولة سيارة اقتحام بوابة ولا يوجد أي تهديد للمنشأة الدبلوماسية.وأفادت قناة Digi24 الرومانية نقلا عن مصدر مطلع بأن المشتبه به الذي تم اعتقاله والبالغ من العمر 53 عاما، كان على الأرجح تحت تأثير .وأضافت القناة أنه تم نقل الموقوف إلى مقر لواء الطرق لإجراء فحوصات إضافية له والتحقق من هويته.