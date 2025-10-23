الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة لـ 19 من العقوبات ضد روسيا

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في ، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ "الاتحاد اعتمد للتوّ الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، والتي تستهدف على وجه الخصوص المصارف الروسية ومنصات تداول العملات الرقمية وشركات في الهند والصين".وبحسب بيان رسمي، تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات مالية واقتصادية موسعة ضد مؤسسات روسية وأجنبية تتعامل مع ، وتشمل للمرة الأولى قيودًا على قطاع الغاز الروسي.كما تضمّ عقوبات على مصارف روسية كبرى، وعلى منصّات العملات المشفّرة التي يُعتقد أنها تُستخدم لتجاوز القيود الغربية، إلى جانب شركات في كل من الهند والصين اتُّهمت بتقديم دعم غير مباشر للصناعات الروسية.وفي المقابل، قلّلت موسكو من أهمية الخطوة الأوروبية، مؤكدة قدرتها على تحمّل ضغوط العقوبات الغربية.وقالت مصادر رسمية روسية إنّ "الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي "تكيف مع الإجراءات وأعاد توجيه صادراته نحو الشرق والأسواق الآسيوية".وكان الرئيس الروسي قد أكّد في تصريحات سابقة أن سياسة كبح وإضعاف تمثّل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرًا إلى أن العقوبات ألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد العالمي نفسه، لا سيّما بأسواق الطاقة والغذاء.