عالميا.. الذهب يعود للارتفاع

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4119.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.في حين، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر المقبل بنسبة 1.7% إلى 4134.60 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وبحسب " "، قال كبير محللي السوق في "نيمو موني" هان تان: "يحاول الذهب إيجاد موطئ قدم له في أعقاب التراجع الفني، ستحافظ المخاطر الجيوسياسية على الطلب على الملاذ الآمن".وتدرس خطة لكبح مجموعة من الصادرات المدعومة بالبرمجيات إلى ، للرد على فرض قيودا على تصدير المعادن النادرة.وعلى صعيد آخر، فرض الرئيس الأمريكي عقوبات على ، وذلك للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط".وارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنحو 57%، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 4381.21 دولار يوم الاثنين الماضي، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ومراهنات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء المستدامة من جانب البنوك المركزية.وتتحول الأنظار المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك في المقرر صدوره يوم غد الجمعة، والذي تأخر صدوره بسبب إغلاق الحكومة، والذي من المتوقع أن يلقي مزيدا من الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب .