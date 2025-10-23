القضاء الفرنسي يوجه مذكرة توقيف ثالثة ضد بشار الأسد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544781-638968135100699785.jpg
القضاء الفرنسي يوجه مذكرة توقيف ثالثة ضد بشار الأسد
دوليات
2025-10-23 | 06:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أفادت وكالة "أ ف ب" بأن القضاء الفرنسي أصدر اليوم الخميس مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
بتهمة "ضلوعه في هجمات كيميائية عام 2013".
وحسب وكالة "فرانس برس"، تضاف هذه المذكرة إلى مذكرتي توقيف سابقتين كان قد أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الأسد.
ووقع قضاة في
باريس
هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 يوليو، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت
محكمة النقض
ألغت في 25 يوليو المذكرة الأولى التي صدرت في
نوفمبر
2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح به في 8
ديسمبر
2024.
ونفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أغسطس في
الغوطة الشرقية
، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأمريكية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد، صدرت إحداهما في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا في العام 2017.
وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في
حمص
في العام 2012، الذي أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية
ماري كولفين
والمصور الفرنسي المستقل
ريمي
أوشليك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القضاء الفرنسي يلاحق رئيس سوريا السابق.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
10:54 | 2025-09-02
مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
05:25 | 2025-09-27
القضاء يوجه بتشديد العقوبات ضد المتجاوزين على مشاريع الري
05:46 | 2025-08-12
القضاء الفرنسي يمنع إغلاق مسجد بدعوى معاداة إسرائيل
12:48 | 2025-10-11
بشار
فرنسا
قبض
الغوطة الشرقية
السومرية نيوز
محكمة النقض
ماري كولفين
سومرية نيوز
بشار الأسد
السومرية
نوفمبر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
36.1%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
33.4%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.21%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
11.28%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
اخترنا لك
على خلفية خلافات عائلية.. رجل يقتل زوجته ووالدها
11:55 | 2025-10-23
"وحوش بشرية".. فضيحة جديدة تهز إسرائيل
11:30 | 2025-10-23
غزة.. حصيلة الضحايا تصل إلى 89 منذ بدء وقف إطلاق النار
11:14 | 2025-10-23
ترامب: الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق.. السعودية ستقود اتفاقيات التطبيع
09:13 | 2025-10-23
إصابات في صفوف الطلاب جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع
07:50 | 2025-10-23
عالميا.. الذهب يعود للارتفاع
05:59 | 2025-10-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.