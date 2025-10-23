إصابات في صفوف الطلاب جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع

وذكرت وسائل إعلام، أن الغارات المعادية تسببت أيضاً في اندلاع حرائق كبيرة في أحراج السنديان في سفوح جرود بلدة .واستهدفت الغارات جرود بلدة شمسطار وجرود النبي شيت في السلسلة الشرقية، تزامناً مع جولة قام بها الرئيس الجديد لـ«الميكانيزم» الجنرال الأميركي، كليرفيلد على الرئاسات الثلاث.إلى ذلك، استنكرت وزيرة التربية كرامي هذا العدوان الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية، وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم، «ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطاول المدارس والمدنيين ويوقع الشهداء والجرحى ويروع الأهالي».