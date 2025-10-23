غزة.. حصيلة الضحايا تصل إلى 89 منذ بدء وقف إطلاق النار

وقالت الوزارة في بيان إن شخصاً واحداً قُتل جراء استهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي، فيما تم انتشال 13 جثماناً من تحت الركام في مناطق مختلفة من القطاع، مشيرة إلى تسجيل إصابتين جديدتين خلال الساعات الأخيرة.وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي عدد القتلى في قطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 68,280 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المصابين 170,375 إصابة.وأضافت الوزارة أن الفترة التي أعقبت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شهدت تسجيل 89 قتيلاً و317 إصابة، إضافة إلى انتشال 449 جثماناً من تحت الأنقاض، ما يعكس استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مناطق مدمرة لم تُستكشف بالكامل بعد.