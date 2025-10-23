على خلفية خلافات عائلية.. رجل يقتل زوجته ووالدها



شهدت مدينة شهبا في محافظة السويداء السورية، جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها امرأة شابة تبلغ من العمر 24 عاماً ووالدها، بعدما أقدم زوجها على إطلاق النار عليهما، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.



ووفقاً لمصادر لحقوق الإنسان، فإن الحادثة وقعت إثر خلافات عائلية بين الزوج وزوجته، تطورت إلى مشادة انتهت بإطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.