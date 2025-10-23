بوتين يتوعد برد ساحق إذا تم استهداف روسيا

وقال في تصريحات أدلى بها إن "أي ضربات في عمق ستكون تصعيدا واضحا، والرد الروسي سيكون جادا وساحقا".وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس الروسي أن قطاع الطاقة في بلاده يشعر بالثقة رغم بعض الخسائر المتوقعة، مشيرا إلى أن إسهام روسيا في توازن يظل مهما للغاية.وأوضح بوتين أنه ناقش مع الرئيس الأميركي تأثير الموقف الروسي في إمدادات النفط على الأسعار العالمية، بما في ذلك داخل ، مضيفا أن أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي بالسوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.كما شدد على أن العقوبات الأميركية الجديدة تمثل "محاولة للضغط على روسيا"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد بلد محترم يفعل شيئا تحت الضغط"، مؤكدا أن تلك العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد الروسي.وفي الشأن الدبلوماسي، قال بوتين إن روسيا ترغب في مواصلة الحوار، مرجحا أن يكون هو من رغب في تأجيل القمة التي كان من المقرر عقدها بين الجانبين في بودابست.