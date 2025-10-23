غارات "إسرائيلية" تستهدف مواقع جنوبي لبنان

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، مواقع عدة جنوبي .





الى ذلك، أفادت " "، بأن "مسيرة معادية ألقت قنبلة في سهل مرجعيون، غرب تلة حمامص، مما تسبب باندلاع حريق". وقالت القناة 12 الإسرائيلية، " بدأ بشن غارات على مواقع في ".

وأضافت "توجهت فرق الدفاع المدني من مركز القليعة الى المكان، بمؤازرة دورية من ".



