في ليبيا.. العثور على 23 عراقيا مهاجرا

أعلن القائم بالأعمال بسفارة في ليبيا ، الخميس، عن العثور على 23 عراقيا مهاجرا.

وقال الصحاف في بيان، "العثور على دفعة جديدة تضم (23) مهاجراً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي".

وأضاف "باشرنا فوراً باجراءات اثبات رعويتهم وتيسير عودتهم الطوعية الى "، مردفا "نؤمّن اتصالات مباشرة مع عائلات المهاجرين بهدف تطمينهم على سلامة ابنائهم".

وتابع القائم بالأعمال "شبكات تهريب وتجارة البشر تعبث بارواح شبابنا".