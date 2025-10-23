الصفحة الرئيسية
تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544816-638968396694778730.jpg
الصحة العالمية تتحدث عن الوضع في غزة: ما يزال كارثيا
دوليات
2025-10-23 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
161 شوهد
أكدت
منظمة الصحة
العالمية، الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى
غزة
منذ وقف إطلاق النار، مشيرة الى أن الوضع ما يزال "كارثيا".
وقال
المدير العام
للمنظمة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
للصحفيين إن "الوضع لا يزال كارثيا لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية".
وحذر من أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه
الولايات المتحدة
بين
إسرائيل
وحماس، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر "الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية".
وقال إن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل
غزة
حاليا هي مركبات "تجارية"، مشيرا إلى أن الكثير من سكان القطاع يفتقرون إلى الموارد اللازمة لشراء السلع، ما "يقلل من عدد المستفيدين".
وأشاد غيبريسوس بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، لكنه حذّر من أن "الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة".
وأضاف: "على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءا ضئيلا فقط من الاحتياجات".
وقال المدير العام للمنظمة الأممية: "لم تعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية".
وأشار إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، دأبت
منظمة الصحة
العالمية على إرسال كميات أكبر من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ونشر فرق طبية طارئة إضافية مع السعي لتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي، ولفت إلى أن "الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار".
وينص الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على دخول 600 شاحنة يوميا، قال المدير العام لمنظمة
الصحة
العالمية إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يوميا في المرحلة الحالية قطاع غزة.
غزة
الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
المدير العام
منظمة الصحة
إسرائيل
تيدروس
دونالد
