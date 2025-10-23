البيت الأبيض يعلن: اللقاء بين بوتين وترامب ما يزال ممكنا

وقالت خلال إحاطة صحفية: "اجتماع الرئيسان لم يُستبعد تماما من جدول الأعمال. أعتقد أن الرئيس [ترامب] والإدارة [الأمريكية] بأكملها يأملون في حدوثه يوما ما. ومع ذلك، نريد ضمان تحقيق نتائج إيجابية ملموسة منه، وأنه سيكون استخداما جيدا لوقت الرئيس".هذا وأعلن الرئيس الأمريكي ، فجر يوم الخميس، أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي في العاصمة الهنغارية بودابست.وقال عن إلغاء لقائه مع خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية هنغاريا في : "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".وجاء إعلان ترامب رغم تأكيد وزير خارجية هنغاريا أن اللقاء بين الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي ترامب سيعقد، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد بشأن القمة الروسية الأمريكية هو متى.