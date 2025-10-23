لبنان.. شهيدان في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

أعلنت ، الخميس، عن استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد.

​

وقالت ، "شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم جنوبي ".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، مواقع عدة جنوبي لبنان، وقالت القناة 12 الإسرائيلية، " بدأ بشن غارات على مواقع في ".