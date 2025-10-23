في غزة.. "خطر صامت" يهدد حياة من تبقى في المدينة

وذكرت صحيفة "ذا ناشونال"، أن هذه الأسلحة غير المنفجرة، والمنتشرة بشكل واسع في القطاع، تعد "خطرا صامتا" يهدد حياة الغزيين.وقال الثوابتة، مدير مكتب الإعلامي الحكومي في ، إن السلطات والطاقم اكتشفوا حوالي 20 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، منذ بداية الحرب قبل عامين.وأوضح الثوابتة أن هذه المخلفات تتراوح بين صواريخ كبيرة وألغام مدفونة، مؤكدا "إنها تهديد مباشر وقاتل للسكان، القاتل الصامت ينتظر أي متهور يقترب منه".وتابع: "راحت فرق الدفاع المدني والهندسة التفجيرية ضحية أثناء محاولتها تفكيك هذه الصواريخ".ووفقا لخطة السلطات في غزة، تقوم فرق متخصصة بجمع المعلومات في الأحياء المدمرة، ووضع علامات على مناطق الخطر وعزلها.وأوضح مدير ، أن " تواصل عرقلة دخول المعدات الهندسية اللازمة"، ما أعاق عمل الفرق المختصة.ويواجه الأطفال والعاملون في خطر نتيجة انفجار هذه الذخائر، فهم يقضون وقتا طويلا بين الأنقاض، إذ يمكن المسة واحدة، أو تحريك لحطام، أو تغير درجات الحرارة أن يسببا في أي لحظة.وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل، القاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، تمكن الغزيون من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في المناطق التي أخلتها آليات الجيش الإسرائيلي.