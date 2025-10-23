الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544821-638968453671371038.jpg
في غزة.. "خطر صامت" يهدد حياة من تبقى في المدينة
دوليات
2025-10-23 | 16:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
383 شوهد
رغم توقف ذوي القنابل وهدير الطائرات وطقطقة الرصاص داخل
غزة
، فإن الصواريخ والقنابل والذخائر غير المنفجرة ما زالت تهدد حياة آلاف الغزيين، الذين عادوا إلى ما تبقى من منازلهم المدمرة، بعد وقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة "ذا ناشونال"، أن هذه الأسلحة غير المنفجرة، والمنتشرة بشكل واسع في القطاع، تعد "خطرا صامتا" يهدد حياة الغزيين.
وقال
إسماعيل
الثوابتة، مدير مكتب الإعلامي الحكومي في
غزة
، إن السلطات والطاقم اكتشفوا حوالي 20 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، منذ بداية الحرب قبل عامين.
وأوضح الثوابتة أن هذه المخلفات تتراوح بين صواريخ كبيرة وألغام مدفونة، مؤكدا "إنها تهديد مباشر وقاتل للسكان، القاتل الصامت ينتظر أي متهور يقترب منه".
وتابع: "راحت فرق الدفاع المدني والهندسة التفجيرية ضحية أثناء محاولتها تفكيك هذه الصواريخ".
ووفقا لخطة السلطات في غزة، تقوم فرق متخصصة بجمع المعلومات في الأحياء المدمرة، ووضع علامات على مناطق الخطر وعزلها.
وأوضح مدير
المكتب الإعلامي الحكومي
، أن "
إسرائيل
تواصل عرقلة دخول المعدات الهندسية اللازمة"، ما أعاق عمل الفرق المختصة.
ويواجه الأطفال والعاملون في
خدمة الطوارئ
خطر
الموت
نتيجة انفجار هذه الذخائر، فهم يقضون وقتا طويلا بين الأنقاض، إذ يمكن المسة واحدة، أو تحريك لحطام، أو تغير درجات الحرارة أن يسببا
كارثة
في أي لحظة.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل، القاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، تمكن الغزيون من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في المناطق التي أخلتها آليات الجيش الإسرائيلي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
05:00 | 2025-09-09
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
09:53 | 2025-08-30
قائمة بحرارة كل محافظة.. يومان ساخنان يقتحمان ما تبقى من "اب المعتدل"
02:34 | 2025-08-20
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة
16:05 | 2025-09-21
غزة
فلسطين
المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
خدمة الطوارئ
إسماعيل
إسرائيل
هندسة
كارثة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
45.86%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
26.35%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
15.21%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
12.58%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
الاستغلال الجنسي يتصدر جرائم الاتجار بالبشر في بلد عربي
02:15 | 2025-10-24
دراجة نارية تشعل حريقا يلتهم حافلة ويتسبب بمقتل 20 راكبا
01:50 | 2025-10-24
"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع
01:45 | 2025-10-24
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
18:24 | 2025-10-23
تأجيل مصادرة الأصول الروسية إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
17:55 | 2025-10-23
"سرقة اللوفر".. تفاصيل مثيرة للرافعة التي استخدمها اللصوص
17:21 | 2025-10-23
