ترامب: سنشن حربا على عصابات تهريب المخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن بلاده ستشن حربا صارمة على عصابات تهريب .​

وقال في تصريحات صحافية، "نعمل على طرد عصابات من أراضينا والنتائج المحققة في هذا المجال عظيمة".

وأضاف "اعتقلنا أكثر من 120 ألف مهاجر غير نظامي منذ بدء ولايتي الثانية"، مردفا "سنشن حربا صارمة على عصابات تهريب المخدرات وسنقضي عليها".

وكان مسؤول أمريكي قال، امس الأربعاء، إن نفذ ضربة ضد قارب يشتبه بأنه يحمل مخدرات في .