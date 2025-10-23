واشنطن تحدد موعد لقاء ترامب وشي جين بينغ

وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "سيشارك الرئيس في اجتماع ثنائي مع صباح الخميس بالتوقيت المحلي".وأضافت المتحدثة أن هذا الاجتماع مع الزعيم الصيني سيختتم جولة ترامب الآسيوية، التي تشمل زيارات إلى واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيحضر الرئيس الأمريكي قمة رابطة دول جنوب (آسيان).ويوم الاثنين الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أن علاقته بنظيره الصيني "جيدة جدا"، رغم وجود بعض التوترات بين البلدين.وقال ترامب: "سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًّا"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هناك "بعض التوتر"، معتبرا أن تحاول "استغلال" ، ومع ذلك أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.