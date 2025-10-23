"سرقة اللوفر".. تفاصيل مثيرة للرافعة التي استخدمها اللصوص

وكشف مدير الشركة الألمانية ألكسندر بوكر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه باع هذه الرافعة قبل بضع سنوات لعميل فرنسي يستأجر هذا النوع من الأجهزة في ومنطقتها، مضيفا أن الشخص الذي اشتراها، تعرض لسرقة الرافعة في منتصف شهر تشرين الأول الجاري على يد المشتبه بهم في عملية السطو على اللوفر بباريس.كما أضاف بوكر: "لقد أزالوا شعار الشركة المستأجِرة وغيروا لوحة التسجيل".وبعد أن علم بوكر وزوجته عبر الإعلام بعملية السطو يوم الأحد، والتي استغرقت دقائق قليلة، أدركا بسرعة أنّ الرافعة المستخدمة هي من إنتاج شركتهم. وقال مدير الشركة إنه عندما تبين بوضوح أن أحدا لم يصب بأذى خلال السرقة، مشيرا إلى أنه "تعاملنا مع الأمر بشيء من الفكاهة، وبدأنا نفكر في كيفية وإمكانية استغلال ذلك بطريقة ما".يذكر أن متحف اللوفر تعرض للسطو في عملية استغرقت 7 دقائق بوضح النهار في 19 من تشرين الأول الجاري.