تأجيل مصادرة الأصول الروسية إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

وأشارت الصحيفة: "لم يتم تحقيق أي اختراق بشأن التعويضات. صيغ البيان الختامي فقط بالقول: تكلَّف بتقديم مقترحاتها الجديدة في قمة في ".كما أكدت "بوليتيكو" أن البيان حول أوكرانيا تمت الموافقة عليه من قبل 26 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وغاب رئيس وزراء هنغاريا عن هذه المناقشة في قمة الاتحاد الأوروبي حيث كان يشارك في مسيرة لأنصاره في بودابست تحت اسم "مسيرة السلام"، وكانت هنغاريا تحتفل يوم الخميس بذكرى الانتفاضة المجرية عام 1956.وقبل القمة، طالب رئيس وزراء بارت دي فافر مرة أخرى جميع دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم المخاطر المالية مع بلجيكا بالكامل، حيث تم تجميد 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية التي تخطط المفوضية الأوروبية للاستيلاء عليها.وحذر أيضا من أن ، كإجراء مضاد، ستبدأ في مصادرة الأصول الغربية في أراضيها وفي الولايات القضائية الصديقة، ونتيجة لذلك، "قد تخرج رابحة"، بينما "سيأتي المستثمرون الغربيون المتضررون إلى حكومة بلجيكا لمطالبتها بالدفع".