إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ

وقال لاريجاني خلال كلمة له، تعليقا على سبب عدم مشاركة في قمة التي عُقدت للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في : "السبب الأول هو أن هذا الاجتماع كان على مستوى متدنٍّ لا يليق بإيران الإسلامية. أما السبب الثاني فهو أنه بعد حرب ظالمة استمرت عامين ضد الشعب الفلسطيني، قُتل خلالها نحو 70 ألف شهيد، نرى هؤلاء أنفسهم اليوم يرتدون ثوب دعاة السلام! أليس هذا مهزلة؟! أنتم من قتلتم وفرضتم الحصار، ثمّ تتظاهرون بأنكم دعاة سلام".

وأضاف لاريجاني أن "الرئيس الأمريكي ينظر إلى على أنها مصدر للمال فقط"، لافتا إلى أن " وزير الخارجية الأمريكي الأسبق قال يوما: من المبالغة أن نعتقد أنه يمكن ترك منطقة الشرق الأوسط للعرب، ففي هذه المنطقة يوجد النفط الذي يجب أن يكون بأيدينا، مضيفا: "هذه النظرة المادية التي منذ عصر الحداثة، هي التي قادت إلى هذه النتائج".



وتابع قائلا: "بعد الحربين العالميتين، اجتمعوا وقالوا إنهم سيقيمون نظاما يمنع اندلاع الحروب، فأنشأوا ليمنع الحروب، وإن حدثت يُعاقَب الطرف المعتدي. لكن انظروا في الأحداث الأخيرة والحرب ضد إيران، هل فعل مجلس الأمن شيئا؟ لم يصدر حتى بيانا لائقا. وفي كل مرة كانت تتدخل وروسيا وتستخدمان حق الفيتو".



وأردف: "مجلس الأمن لا فائدة منه، ولهذا يسعون إلى إعادة تنظيم نظام هيمنة جديد. حين يقول إنه يريد صنع السلام عبر القوة، فهذا ليس سلاما بل ظلم. أليس هذا ما كان يقوله هتلر أيضا".