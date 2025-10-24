"صدر الأمر واستعدوا للنفير العالم".. طبول الحرب تقرع لمواجهة هجوم أمريكي متوقع

وخلال لقاء مع العمال، قال: "إذا تجرّأوا يوما من أي اتجاه أتت التهديدات فها هو أمامكم أعظم درع وطني. لن يحرك العامل إبرة واحدة، بل سيعلن إضرابا ثوريا شاملا وعصيانا مدنيا حتى يستعيد الشعب سلطته لتنفيذ ثورة أعمق. إخوتي وأخواتي، اعتبروا هذا أمرا صادرا. لقد صدر الأمر".وشدّد على "ضرورة أن تكون طبقة العمال مستعدة للنفير العام والدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديد خارجي، خاصة من ".وجاءت هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين وواشنطن بعد أن أكد الرئيس الأمريكي صحة تقارير " تايمز" حول منح وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إذنا لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا بهدف زعزعة استقرار حكومة مادورو، حيث دانت فنزويلا هذه التصريحات ووصفتها بـ"الانتهاك الجسيم للقانون الدولي".كما أفادت قناة NBC الأمريكية مؤخرا بأن " يبحث شن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية تستهدف شبكات تهريب ، وقد تُنفَذ هذه العمليات خلال الأسابيع المقبلة".