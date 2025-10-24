دراجة نارية تشعل حريقا يلتهم حافلة ويتسبب بمقتل 20 راكبا

وأفادت السلطات المحلية أن الحادث وقع عندما اصطدمت دراجة نارية بخزان وقود الحافلة، ما أدى إلى انفجار هائل وانتشار سريع للنيران في كامل المركبة.وكانت الحافلة، التابعة لشركة "كافيري ترافلز"، في طريقها من حيدرآباد إلى بنغالور وعلى متنها نحو 44 راكبًا، حين وقع الاصطدام على قرب مدينة كورنول.وبحسب شهادة الشرطة، "انحشرت الدراجة النارية تحت الحافلة وارتطمت بخزان الوقود، مما تسبب في انفجار فوري أشعل الحافلة بالكامل".وأوضح شهود عيان أن "معظم الركاب كانوا نائمين لحظة وقوع الحادث"، وعلى الرغم من أن بعضهم على صوت الانفجار وتمكن من تحطيم النوافذ والقفز خارجا، إلا أن العديد منهم علقوا داخل الحافلة ولم يتمكنوا من النجاة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.وأكد الشهود أنهم "سمعوا صرخات استغاثة مفزعة قبل أن يبتلع الحريق الحافلة، وهرع سكان المنطقة إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ الجرحى، قبل وصول فرق الإطفاء التي أرسلت أربع سيارات لإخماد الحريق، لكنها وصلت بعد فوات الأوان، إذ كانت الحافلة قد تحولت إلى رماد".ونُقل الناجون — وعددهم 12 شخصا — إلى في كورنول لتلقي العلاج.وتشير التقارير الأولية إلى أن "غالبية الركاب كانوا من سكان حيدرآباد".وفي تطور لافت، أفادت الشرطة بأن سائقي الحافلة فرا من مكان الحادث فور وقوعه.وقد أطلقت السلطات حملة للبحث عنهما، وسُجّلت قضية رسمية ضدهما في هذا الخصوص.