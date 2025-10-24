الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو تحديد سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة في أمس الخميس أن: " يؤكد على أهمية حماية القُصّر، بما في ذلك من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى ، مع احترام الصلاحيات الوطنية".وأعطت رئيسة مؤخرا زخما جديدا للنقاش بدعوتها لتحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء توصياتها بشأن أفضل سبيل للمضي قدما بحلول نهاية العام الجاري.وقال متحدث باسم المفوضية إنه يمكن ويجب فعل المزيد لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت.وقارنت قيود السن المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول.كما أشارت إلى ، حيث أقر البرلمان تشريعا في 2024 يقيد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح بالوصول إلى المنصات إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق. ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في .وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على وضع الأسس التقنية لقيود السن. وهي تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصر عبر الإنترنت. والهدف هو إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصر.