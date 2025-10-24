لاريجاني يكشف أسباب فشل المفاوضات مع الدول الغربية

وخلال مراسم إحياء ذكرى مقتل في سوريا، قال لاريجاني إنّ "الشرط الغربي المسبق لتعليق إعادة فرض العقوبات كان خفض مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر".وأضاف: "خفض مدى الصواريخ يُضعف أهم أدواتنا الدفاعية، والقدرة الصاروخية تُعدّ ركيزة أساسية لأمن القومي ودفاعها، لذلك رفضنا هذا الطلب الذي يُعدّ في الواقع مطالبة بالاستسلام".وأشار لاريجاني إلى أنّ مواجهة هذه الضغوط تقتضي توحّد الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الخارجية.وانتقد لاريجاني سياسة الرئيس الأميركي التي تقوم على ما وصفه بـ"تحقيق السلام بالقوة"، قائلاً: " يزعم أنّه يريد تحقيق السلام بالقوة، لكنه في الواقع يمارس القمع بالقوة. فهل كان هتلر يقول شيئًا مختلفًا؟ هتلر أيضًا كان يقول إنّه يحقق السلام بالقوة"وكان قد أكّد في وقت سابق أنّ لن تعود إلى طاولة المفاوضات ما دامت تطرح مطالب "غير معقولة ومبالغ فيها".كما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنّ المسؤولين الأميركيين لم يحضروا الاجتماع الذي اقترحته طهران في على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.يُذكر أنّ إيران والولايات المتحدة خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، فيما كانت طهران تستعد للجولة السادسة، قبل أن تشنّ حربًا جوية مباغتة استمرت 12 يومًا في حزيران الماضي، شاركت فيها بقصف منشآت نووية إيرانية.وفي أواخر آب الماضي، أطلقت الثلاث مسار "سناب باك" وطالبت بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وهو ما جرى بالفعل لاحقًا.