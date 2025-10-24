وول ستريت جورنال: داعش يدخل مرحلة الانتعاش في سوريا

أفادت صحيفة « جورنال» في تحقيق لها أن تنظيم «داعش» ينتعش مجدداً في ، في ظل الفراغ الذي خلّفه انسحاب القوات الأميركية من بعض النقاط.وقالت الصحيفة إن «هجمات التنظيم المتشدد تتزايد، مستغلاً تراجع الوجود الأميركي وانهيار نظام الرئيس السابق الأسد».واستهدف مسلحو «داعش» دوريات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 20 مرة في أيار، ما أسفر عن إصابة 15 مقاتلاً كردياً ومقتل 10.وصرح قادة عسكريون في «قسد» بأن هذا الشهر كان الأكثر دموية لقواته منذ عام 2019، عندما طُرد تنظيم «داعش» من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها.وأكد القادة أن تكتيكات «داعش» قد تغيرت، وأن أفراده يعملون الآن في خلايا نائمة صغيرة، ويتلقون أوامر بنصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة على الطرق، لافتين إلى أنه ترتيب «غير مكلف» يصعب القضاء عليه.وقال المتحدث باسم حماية الشعب الكردية، سيمند علي عن مسلحي «داعش»: «يعتمدون على مجموعات صغيرة، أربعة أو خمسة أفراد، في العملية الواحدة، وبهذه الطريقة، يوفرون الكثير من المال. كل واحد منهم لديه بندقية كلاشنيكوف وعبوة ناسفة».ولم يعد المسلحون يرتدون الزي العسكري أو يحملون أعلامهم السوداء المميزة، ما يسمح لهم بالاندماج بسهولة مع السكان المحليين، وفق تقرير الصحيفة.