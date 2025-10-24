شهيدان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وذكر مركز عمليات التابع لوزارة العامة في بيان أن الغارة أدت أيضا إلى إصابة مواطنين بجروح.من جانبها، ذكرت استشهاد مواطنين في غارة صهيونية استهدفت سيارة في بلدة تول جنوبي .وكثفت من غاراتها خلال الفترة الأخيرة على مناطق والبقاع، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.