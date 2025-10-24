حادث لا يرتبط بالحرب الروسية.. قتلى بانفجار في محطة قطارات شمال أوكرانيا

وأفادت هيئة حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن الانفجار وقع أثناء قيام عناصرها بالتدقيق في وثائق المسافرين، موضحة أن من بين القتيلات عنصر من قوات الحرس تبلغ من العمر 29 عاماً، إلى جانب امرأتين مدنيتين تبلغان 58 و82 عاماً.وأضاف البيان أن منفّذ التفجير شاب يبلغ 23 عاماً من مدينة في شمال شرق البلاد، وكان قد أوقف سابقاً لمحاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني.وأكدت الهيئة أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى ارتباط الحادث بالحرب الجارية بين وأوكرانيا، فيما باشرت السلطات الأوكرانية فتح تحقيق شامل لمعرفة دوافع المهاجم وظروف تنفيذه للعملية.