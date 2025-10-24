وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن " كركي كان قائد الوحدة اللوجستية في للحزب، وشغل مناصب قيادية أخرى في في السنوات الأخيرة".وذكر أن كركي "قاد وعزز جهود إعادة بناء قدرات حزب الله في ، إلى جانب البنى التحتية التي دُمرت خلال القتال العام الماضي"، مضيفاً أنه كان مسؤولاً أيضاً عن "إعادة بناء هيكل قوة المنظمة وإدارة نقل وتخزين الأسلحة في جنوب ".