ما عواقب الإغلاق الحكومي على الأمن القومي الامريكي؟

وكتب رايت عبر حسابه على منصة "إكس": "كلما طال أمد إغلاق شومر (زعيم الديمقراطيين في تشاك)، ازدادت الآثار المدمرة على القوى العاملة وجهود تحديث الأسلحة الضرورية للأمن القومي".وفي وقت سابق، أعلن رايت أنه بسبب الإغلاق، لن تتمكن وزارته من دفع رواتب المتعاقدين في ، المسؤولة عن تحديث الترسانة النووية الأمريكية والحفاظ عليها.وقد نتج الإغلاق الحالي عن رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على تمويل الحكومة قصير الأجل الذي قدمه الجمهوريون، لأنه يفتقر إلى الإنفاق الإضافي على الرعاية الصحية وغيرها من الأحكام.وفشل مشروع القانون المؤقت المدعوم من الحزب الجمهوري والذي كان من شأنه استئناف التمويل بمستوياته الحالية حتى 21 ، في إقراره في مجلس الشيوخ للمرة الثانية عشرة مساء الأربعاء.وجاء التصويت بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 على أساس حزبي.ويريد الديمقراطيون أن يمدد أي مشروع قانون تمويلي الاعتمادات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة والتي بدونها قد ترتفع أقساط التأمين الصحي لملايين الأمريكيين بشكل كبير في عام 2026، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الاعتمادات في نهاية العام.واتهم الجمهوريون الديمقراطيين باحتجاز الحكومة رهينة ورفضوا التفاوض بشأن قضايا الرعاية الصحية حتى انتهاء الإغلاق.