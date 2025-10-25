مسؤول مصري رفيع يكشف تفاصيل مكالمته الحاسمة مع أبو عبيدة

وقال الدويري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا الساعة الثالثة صباحا في أثناء وجوده في ، من شخص تحدث بلهجة حادة وجادة، دون أي مقدمات أو تحية، متابعا: "قال لي اسمع بقولك عليه، المكالمة دي مهمة جدا، بلغ الإسرائيليين: إذا استمر قصف وتدمير المنازل الفلسطينية، سيتم التفاوض على جثة، وليس على أسير حي.. مع السلامة".وأضاف: "أُرجّح أن المتصل كان ، وبعد انتهاء المكالمة مباشرة، تواصلت فورا مع أحد كبار مسؤولي وأبلغته بالرسالة، وقلت له: هذه رسالة جادة للغاية، وإذا استمر القصف، فإن التفاوض سيكون على جثة".وأشار الدويري إلى أن نقلت الرسالة رسميا للجانب الإسرائيلي، بما في ذلك لوزير الدفاع ورئاسة الوزراء، ما أسفر عن تهدئة فورية، وقال: "بالفعل، في اليوم التالي تم فرض هدنة بضغوط مصرية مباشرة، وكان ذلك في عام 2006".وأكد المسؤول الأمني المصري السابق، أن الوساطة الألمانية في "صفقة شاليط" لم تُثمر عن نتائج حاسمة رغم انحياز الجانب الإسرائيلي لها في مرحلة من المفاوضات، موضحا أن الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية لم يكن الهدف الرئيسي، وإنما كان خطوة تمهيدية، ومجرد بداية.