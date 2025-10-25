"7 أكتوبر لبناني".. الحسيني يتنبأ بعملية عسكرية كبرى لحزب الله ردا على الخروقات الإسرائيلية

وفي خضم هذه المعطيات، نشر أمين عام العربي، ، تدوينة على منصة "إكس" توقع فيها تحرك للرد على بعملية أمنية كبيرة، مؤكداً أنها ستوازي عملية "طوفان الأقصى"، وأطلق عليها اسم "7 أكتوبر لبناني".نص التغريدة ادناه:لأننا نسمع ونرى ونستشرخلافًا لكل التحليلات السياسية والتقارير الدبلوماسية والمعلومات الأمنية والدراسات العسكرية والمقالات الصحفية والحملات الإعلامية التي اجتمعت وأجمعت على أن المقاومة في ضعفت وانتهت وهي على طريق الاستسلام، نقول ونؤكد لأننا نستشرف بأن المقاومة في لبنان كطائر الفنيق قامت ونهضت واستعادت قوتها وقدرتها وضخ فيها دماء جديدة.وعن قريب سيشهد العالم ويرى ويسمع عندما تتحرك المقاومة لتفاجئ العدو والصديق والبعيد والقريب بتحرير خمس نقاط في الجنوب وتأسر الجنود بعمليات تحاكي ٧ أكتوبر لبناني.ثقوا بنا، المقاومة في لبنان ستقول كلمتها وتذكر بخيبر.