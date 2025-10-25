خوفا من السرقة.. متحف اللوفر ينقل بعض مجوهراته إلى خزائن البنك المركزي

وذكرت إذاعة "آر تي إل" نقلا عن مصادر متطابقة أنه تم نقل القطع تحت حراسة الشرطة إلى خزائن القريبة.وأكدت قناة "بي اف ام تي في" أيضا المعلومات.وتم إخلاء اللوفر وإغلاقه صباح الأحد الماضي بعدما اقتحم أربعة لصوص ملثمين معرض ، الذي يعرض التاج الفرنسي المتبقية.وكسر اللصوص خزانتي عرض وسرقوا ثماني قطع من المجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار).ووفقا لتقرير إذاعة "ار تي ال"، تم إيداع المجوهرات في قبو شديد الحراسة على عمق 26 مترا تحت الأرض، حيث يتم تخزين نحو 90 % من احتياطيات الذهب في هناك.