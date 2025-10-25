بعد أشهر من التخفي.. القبض على "أبو الفدا"

وقالت السورية في بيان لها، إن "فرق التحري والبحث نفذت عمليات رصد ومتابعة مكثّفة تكلّلت بالوصول إلى أحد أبرز المجرمين في عهد النظام البائد، في منطقة الهلك بمدينة حلب، المدعو علي قرقناوي، الملقب بأبي الفدا".وأضافت، أنه "وبناءً على قرار صادر عن ، داهم فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة موقع تواجده، وتم إلقاء القبض عليه".وتابعت أن "المعطيات تشير إلى تورّط قرقناوي في قمع المظاهرات السلمية خلال فترة عمله كضابط سابق برتبة رائد، إضافة إلى تزّعمه مجموعة مسلّحة، وانخراطه في ميليشيا " " وميليشيات طائفية أخرى. كما استغل ترشّحه لعضوية للحصول على غطاء رسمي لتحرّكاته الإجرامية". وفق البيان.وأوضحت الداخلية السورية، أن "الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص".