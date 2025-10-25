أول كابل بحري دولي لتعزيز شبكات الاتصالات في سوريا

هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد. وجرى توقيع الاتفاق في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات والتقانة هيكل وممثل الشركة نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي وطرطوس.ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا، فإن مشروع الكابل البحري يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، كما سيشكل ممرا استراتيجيا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة بناء وتطوير قطاع الاتصالات بعد سنوات من الحرب والعقوبات التي أثّرت بشدة على البنية التحتية، ولا سيما . وتعاني منذ أكثر من عقد من ضعف كبير في خدمات الشبكة، ما يدفع كثيرا من المستخدِمين للاعتماد على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بأسعار مرتفعة.وتسعى إلى تحقيق تقدم سريع في تحسين وفي مقدمتها الاتصالات.وكان مسؤولون سوريون قد كشفوا في تصريحات سابقة لوكالة رويترز عن محادثات جارية مع شركات الاتصالات الإقليمية، من بينها "زين" و"اتصالات" و"شركة (STC)" و"أريد"، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.