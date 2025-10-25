الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544967-638970052133757080.png
أول كابل بحري دولي لتعزيز شبكات الاتصالات في سوريا
دوليات
2025-10-25 | 12:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
وقعت
وزارة الاتصالات
والتقانة في
سوريا
اتفاقية مع شركة "ميدوسا"
الإسبانية
لإنزال أول
كابل
بحري دولي يصل إلى الأراضي السورية
هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد. وجرى توقيع الاتفاق في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات والتقانة
عبد السلام
هيكل وممثل الشركة
الإسبانية
نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي
اللاذقية
وطرطوس.
ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا، فإن مشروع الكابل البحري يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، كما سيشكل ممرا استراتيجيا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة بناء وتطوير قطاع الاتصالات بعد سنوات من الحرب والعقوبات التي أثّرت بشدة على البنية التحتية، ولا سيما
خدمات الإنترنت
. وتعاني
سوريا
منذ أكثر من عقد من ضعف كبير في خدمات الشبكة، ما يدفع كثيرا من المستخدِمين للاعتماد على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بأسعار مرتفعة.
وتسعى
الحكومة السورية
إلى تحقيق تقدم سريع في تحسين
الخدمات العامة
وفي مقدمتها الاتصالات.
وكان مسؤولون سوريون قد كشفوا في تصريحات سابقة لوكالة رويترز عن محادثات جارية مع شركات الاتصالات الإقليمية، من بينها "زين" و"اتصالات" و"شركة
الاتصالات السعودية
(STC)" و"أريد"، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سوريا
كابل ضوئي
الاتصالات السعودية
وزارة الاتصالات
الحكومة السورية
شركة الاتصالات
الخدمات العامة
المحيط الأطلسي
خدمات الإنترنت
وكالة رويتر
