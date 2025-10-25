13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار خلال حفلة في نورث كارولاينا

وقالت روبسون في بيان صحفي إن "شخصين توفيا وأصيب 11 بالرصاص بإطلاق نار وقع خلال حفلة كبيرة في مقاطعة بجنوب شرقى ولاية نورث كارولاينا"، مضيفة أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، كان المحققون في مجال جرائم القتل ومختصون آخرون في مكان الحادث في الحفلة التي جرت في منطقة ريفية خارج ماكستون، وهي على بعد حوالي 95 ميلا (150 كيلومترا) مدينة قرب الحدود مع ولاية ساوث كارولاينا.

وجاء في البيان: "لا يوجد تهديد حالي للمجتمع حيث يبدو أن الحادث كان فرديا".



وأضافت الإدارة أن أكثر من 150 شخصا فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن، كما طلبت من أي شخص لديه معلومات حول ما حدث أو كان موجودا في الموقع الاتصال بمحققي شرطة المقاطعة.