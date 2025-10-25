ترامب: لدينا شرق أوسط آمن وقوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا

اعتبر الرئيس الأمريكي ، السبت، أن هناك شرق أوسط آمن حاليا، مشيرا الى أنه يريده أن يبقى كذلك، فيما كشف أن قوة إرساء الاستقرار في ستنشر قريبا.



وقال خلال محادثات مع أمير ، " حليف عظيم للولايات المتحدة". واعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لقطر"، مضيفا "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك". وتابع "قطر سترسل قوات حفظ سلام إلى عند الحاجة إلى ذلك"، مضيفا "قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا".