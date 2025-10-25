وقدمت هيذر همفريز، الوزيرة السابقة وذات التوجه الوسطي، تهانيها إلى كونولي، وهي محامية سابقة، على "توليها منصب الرئيسة المقبلة لإيرلندا"، وفق ما نقلته القناة الرسمية "آر تي إي".وأظهرت النتائج الأولية أن كونولي (68 عاما) حصلت على حوالي 63% من الأصوات، متقدمة بفارق واسع على منافستها في هذا السباق الذي يقتصر على دور رمزي إلى حد كبير، ومن المقرر أن تحل محل الرئيس الحالي دي هيغينز.وتعرف كونولي بمواقفها السياسية الحادة، حيث سبق أن وصفت بـ"الدولة الإرهابية"، مما يضفي بعدا جديدا على الدور الرمزي لرئاسة إيرلندا، وقد أثار فوزها تساؤلات حول تداعيات هذه المواقف على علاقات إيرلندا الدولية.