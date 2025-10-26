اعتقال اثنين من عصابة متحف اللوفر

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر في الشرطة اليوم الأحد قولها إن الرجلين، البالغان من العمر الثلاثينيات وينحدران من منطقة سين سان ديني خارج العاصمة الفرنسية، قد تم توقيفهما مساء أمس السبت في إطار تحقيق أجراه فريق مكافحة الجريمة المنظمة في .ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية "لو باريزيان" و" "، تم القبض على أحد المشتبهين حوالي الساعة العاشرة مساءً (20:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت في وهو على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى الخارج.من جهتها، أفادت "فرانس إنفو" أنه تم اعتقاله أثناء محاولته السفر جوا إلى الجزائر.وكانت العصابة قد أوقفت شاحنة نقل أثاث مسروقة مجهزة بسلم رفع قابل للتمديد خارج المتحف الأكثر زيارة في العالم في الساعة 9:30 صباح الأحد الماضي، حيث صعد اثنان منهما إلى معرض في الطابق الأول.وبارتدائهما سترات عالية الوضوح لتشبه عمال البناء، حطما نافذة غير مؤمنة ثم استخدما مناشير قرصية لفتح خزانتي عرض في المعرض المزخرف قبل أن يهبطا في مصعد ويهربا على ظهر دراجات نارية يقودها العضوان الآخران في العصابة.