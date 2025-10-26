الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
اعتقال اثنين من عصابة متحف اللوفر
دوليات
2025-10-26 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
213 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت
النيابة العامة
في
باريس
عن اعتقال شخصين من أربعة في العصابة التي سرقت مجوهرات من
متحف
اللوفر مؤخرا تقدر قيمتها بحوالي 88 مليون يورو.
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر في الشرطة اليوم الأحد قولها إن الرجلين، البالغان من العمر الثلاثينيات وينحدران من منطقة سين سان ديني خارج العاصمة الفرنسية، قد تم توقيفهما مساء أمس السبت في إطار تحقيق أجراه فريق مكافحة الجريمة المنظمة في
باريس
.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية "لو باريزيان" و"
باري ماتش
"، تم القبض على أحد المشتبهين حوالي الساعة العاشرة مساءً (20:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت في
مطار باريس
شارل ديغول
وهو على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى الخارج.
من جهتها، أفادت "فرانس إنفو" أنه تم اعتقاله أثناء محاولته السفر جوا إلى الجزائر.
وكانت العصابة قد أوقفت شاحنة نقل أثاث مسروقة مجهزة بسلم رفع قابل للتمديد خارج المتحف الأكثر زيارة في العالم في الساعة 9:30 صباح الأحد الماضي، حيث صعد اثنان منهما إلى معرض
أبولو
في الطابق الأول.
وبارتدائهما سترات عالية الوضوح لتشبه عمال البناء، حطما نافذة غير مؤمنة ثم استخدما مناشير قرصية لفتح خزانتي عرض في المعرض المزخرف قبل أن يهبطا في مصعد
الدلو
ويهربا على ظهر دراجات نارية يقودها العضوان الآخران في العصابة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
