https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545036-638970860717092157.jpg
البرازيل تعلن بدء مباحثات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
دوليات
2025-10-26 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو
لولا دا سيلفا
، إنه عقد اجتماعًا بنّاءً اليوم الأحد مع نظيره الأميركي
دونالد ترامب
، وسترجى مباحثات بشأن الرسوم
الجمركية
.
وكتب لولا في منشور عبر منصة إكس عقب الاجتماع: "اتفقنا على أن يجتمع فريقا البلدين فورًا للمضي قدمًا في إيجاد حلول بشأن الرسوم
الجمركية
والعقوبات المفروضة على السلطات البرازيلية".
وجاء اللقاء بين
ترامب
ولولا على هامش قمة رابطة دول جنوب
شرق آسيا
(آسيان) المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا، في إطار مساعٍ لإنهاء التوتر بين
واشنطن
وبرازيليا، بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في مطلع أغسطس الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب بشأن الرسوم الجمركية: مسألة تتعلق بأمننا القومي
12:53 | 2025-10-21
ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%
17:29 | 2025-08-06
محكمة أمريكية: ترامب خالف القانون بفرض الرسوم الجمركية
06:51 | 2025-08-30
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص الرسوم الجمركية
14:50 | 2025-08-11
البرازيل
امريكا
لولا دا سيلفا
دونالد ترامب
شرق آسيا
جنوب شرق
الجمركية
دا سيلفا
لويس إي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
33.53%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
24.89%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
21.18%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.4%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
المزيد
