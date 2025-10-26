البرازيل تعلن بدء مباحثات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

وكتب لولا في منشور عبر منصة إكس عقب الاجتماع: "اتفقنا على أن يجتمع فريقا البلدين فورًا للمضي قدمًا في إيجاد حلول بشأن الرسوم والعقوبات المفروضة على السلطات البرازيلية".وجاء اللقاء بين ولولا على هامش قمة رابطة دول جنوب (آسيان) المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا، في إطار مساعٍ لإنهاء التوتر بين وبرازيليا، بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في مطلع أغسطس الماضي.