ألمانيا.. إعدام 400 ألف طائر

وقال معهد فريدريش-لوفلر (FLI) الألماني المتخصص في أبحاث صحة الحيوان إن حوالي 30 من مربي الدواجن التجاريين اضطروا حتى الآن إلى التخلص من طيورهم، في محاولة للحد من انتشار الفيروس الشديد العدوى.وأوضحت البروفيسورة كريستا كون رئيسة المعهد أن “الأعداد المسجلة مماثلة لما حدث في عام 2021، الذي يعد حتى الآن العام الأسوأ من حيث انتشار إنفلونزا الطيور في ألمانيا”، محذرة من أن “المعهد يتوقع زيادة إضافية في حالات التفشي، في ظل استمرار ديناميكية انتشار المرض”.كما نفذت السلطات عمليات إعدام وقائية لآلاف الطيور في ولايات سكسونيا السفلى وبافاريا وتورينجن وشمال الراين-ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ، بعد أن أكدت التحاليل وجود إصابات بفيروس H5N1 الشديد العدوى.