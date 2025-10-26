إيران تعلن عن زيادة هائلة في قدراتها التسليحية

وقال طلائي: "بعد الدفاع المقدس لمدة 12 يوما، شهدت القدرات التسليحية والتشغيلية والدعم للقوات المسلحة زيادة ملحوظة مقارنة بما قبل هذه الحرب".وأضاف طلائي: "لقد فشل العدو، رغم استعداداته على مدى 15 عاما لضرب ، في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما".وأكد طلائي أنه "إذا خطر للعدو أن يقدم على تهديد آخر، فسيفشل حتما أمام إيران أكثر مما فشل في حرب الـ12 يوما، وذلك لأنه بالإضافة إلى تعزيز استعدادات إيران الدفاعية، فقد زادت أيضا هشاشة العدو الصهيوني أمام القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".ولفت المتحدث باسم الايرانية إلى أن "العدو، نظرا للإخفاق والضربة القوية التي تعرض لها في حرب الـ12 يوما، من غير المرجح أن يتمكن مرة أخرى، دون أن يأخذ بالحسبان هشاشته، من امتلاك القدرة على اتخاذ قرار بمهاجمتنا مجددا".