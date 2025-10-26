السلطات الأميركية: رواتب العسكريين قد تتوقف

وقال بيسينت لقناة" "CBS": "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم في بداية ، ولكن بحلول 15 تشرين الثاني، فإن جنودنا وأفراد قواتنا الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم".وكانت عضوة عن الحزب الجمهوري قد صرحت يوم الأحد أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني.يذكر أنه في الأول من تشرين الاول الجاري، بدأت السنة المالية الجديدة في ، دون أن يتمكن من الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف عمل الحكومة.ويعني هذا الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية الجديدة، وهذه ليست حالة نادرة.وشدد الرئيس الأمريكي سابقا على أنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومي لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين والمبالغ المدفوعة.وبحسب قوله، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الاتفاق على الميزانية، بينما يستخدم الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.وحذر رئيس الوطني في البيت الأبيض كيفين هاسيت في 5 تشرين الاول من أن استمرار توقف عمل الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى تخفيضات وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيا.