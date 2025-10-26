الصفحة الرئيسية
البث المباشر
ملف "المخدرات".. تحرك أمريكي محتمل في أمريكا الجنوبية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545068-638970981264448384.jpeg
وصل للمستشفى متأخرا.. وفاة طفل اختناقًا بحبة رمان
دوليات
2025-10-26 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
20 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
فُجعت الأوساط الشعبية في مدينة
حلب السورية
، بوفاة طفل عمره 3 سنوات، بسبب حبة رمان علقت في قصبته الهوائية، ما أدى إلى اختناقه حيث كان وحيداً.
وقال الطبيب فهد مسكون، الذي حاول إنقاذ الطفل عند وصوله للمستشفى، إن "الطفل وصل مزرق الوجه، بعدما علقت حبة رمان واحدة في مجرى التنفس، ما أدى إلى اختناقه".
وأضاف الطبيب أن "جميع محاولاته لإنقاذ الطفل فشلت، بسبب انقضاء وقت طويل على انقطاع مجرى التنفس، حيث وصل جسد الطفل بارداً مزرقاً، ما جعل جميع محاولات الإنعاش تفشل في إنقاذه".
وأظهرت تفاصيل الحادثة، أن "والدة الطفل أرادت تقديم الرمان لابنها نظراً لفوائده الكثيرة، لكنها تركته وحيداً ثم ذهبت إلى
الحمام
، وعادت بعد قليل لتجده ممدداً على الأرض وجسده مزرقًا من الاختناق".
وذكر فهد مسكون، إن "تناول الأطفال للغذاء منفردين، يشكل خطراً على حياتهم، خاصة إذا تناولوا فاكهة مثل الرمان"، مضيفاً أنه "لو تم وصول الطفل إلى المستشفى في الوقت المناسب، لأمكن إنقاذه قبل أن يفارق الحياة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
وفاة
رمان
السومرية نيوز
سومرية نيوز
حلب السورية
السومرية
الحمام
التنف
ﻹعادة
سورية
ملف "المخدرات".. تحرك أمريكي محتمل في أمريكا الجنوبية
15:08 | 2025-10-26
"عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أمريكا في انتخابات 2028
13:45 | 2025-10-26
الخزانة الأمريكية تتحدث عن رواتب العسكريين: قد تتوقف بسبب الإغلاق
13:15 | 2025-10-26
السلطات الأميركية: رواتب العسكريين قد تتوقف
12:59 | 2025-10-26
إيران تعلن عن زيادة هائلة في قدراتها التسليحية
12:53 | 2025-10-26
ألمانيا.. إعدام 400 ألف طائر
12:39 | 2025-10-26
