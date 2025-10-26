وصل للمستشفى متأخرا.. وفاة طفل اختناقًا بحبة رمان

وقال الطبيب فهد مسكون، الذي حاول إنقاذ الطفل عند وصوله للمستشفى، إن "الطفل وصل مزرق الوجه، بعدما علقت حبة رمان واحدة في مجرى التنفس، ما أدى إلى اختناقه".وأضاف الطبيب أن "جميع محاولاته لإنقاذ الطفل فشلت، بسبب انقضاء وقت طويل على انقطاع مجرى التنفس، حيث وصل جسد الطفل بارداً مزرقاً، ما جعل جميع محاولات الإنعاش تفشل في إنقاذه".وأظهرت تفاصيل الحادثة، أن "والدة الطفل أرادت تقديم الرمان لابنها نظراً لفوائده الكثيرة، لكنها تركته وحيداً ثم ذهبت إلى ، وعادت بعد قليل لتجده ممدداً على الأرض وجسده مزرقًا من الاختناق".وذكر فهد مسكون، إن "تناول الأطفال للغذاء منفردين، يشكل خطراً على حياتهم، خاصة إذا تناولوا فاكهة مثل الرمان"، مضيفاً أنه "لو تم وصول الطفل إلى المستشفى في الوقت المناسب، لأمكن إنقاذه قبل أن يفارق الحياة".