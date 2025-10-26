روسيا تعلن تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

أعلنت ، عن تدمير ست طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة .





وكتب سوبيانين في قناته الرسمية على منصة "MAX": "تم تدمير طائرتين مسيرتين معاديتين إضافيتين وهما في طريقهما إلى موسكو". وقال ، "إسقاط ثلاث طائرات مسيرة إضافية كانت في طريقها إلى العاصمة، بعد أن كان قد تم إسقاط ثلاث طائرات أخرى في وقت سابق من اليوم".وكتب سوبيانين في قناته الرسمية على منصة "MAX": "تم تدمير طائرتين مسيرتين معاديتين إضافيتين وهما في طريقهما إلى موسكو".

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تباشر عملها في مواقع سقوط الحطام. ولم يمض وقت طويل حتى أعلن العمدة عن إسقاط طائرة مسيرة سادسة، مما رفع حصيلة اليوم إلى ست طائرات مسيرة تم تدميرها بالكامل.