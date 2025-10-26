أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع

وقال قاسم في مقابلة مع قناة " " بمناسبة مرور سنة على تعيينه أمينا عاما لحزب الله، إن "الحرب لم نصنعها نحن، ونحن من يُعتدى علينا، وعند الاعتداء إما أن تواجه أو تستسلم، ونحن نواجه. نحن لا نصنع حربا، نحن مقاومة ونحن حالة دفاعية"، مشيرا إلى أن "حالة حرب الإسناد (لغزة) كانت دفاعية بالكامل منذ بدايتها وحتى نهايتها. والإسنادُ بأسره كان لماذا؟ كان ضد عدو محتل لأرضنا، ضد عدو يدمر جارك ويريد أن يدمرك، وضد عدو لا يزال يحتل أراضي ويحتل فلسطين".وشدد قاسم على أنه "إذا لم نردّ على ، فبدل أن تكتفي بشبر من الأرض ستكون لها كلّ الأرض، وبدل أن تملك سيطرة صغيرة ستكون لها سيطرة كبيرة، وبدل أن تقضي على هذه المجموعة ستقضي على الأجيال القادمة".وأضاف أمين عام " "، "نحن لا نأخذ شعبنا إلى خياراتٍ سيئة، بل نأخذه إلى خيارات عظيمة، وبيان ذلك أنه لا عزة في المنطقة إلا ببركة المقاومة. هذه المقاومة هي التي منذ عام 1982 حررت لبنان ولقنت إسرائيل درسا كبيرا وطردتها من أرضنا".واستطرد قاسم: "كم ستدوم هذه المرحلة؟ كم سيستطيع الإسرائيلي أن يفعل ما يريد في ظلّ اختلال ميزان القوى؟ ربما ينفجر من الداخل غدا، وربما نرى نتائج مختلفة... هذه مرحلة، ولكن لا ينبغي أن تُؤخذ بمعزل عن المراحل الأخرى التي تعكس العزة".ولفت قاسم إلى أنه "بصرف النظر عن مستوى التعافي الذي حصل في حزب الله، نحن مقاومة، ونقول أمام العالم كله: لو كانت لدينا عصا لظللنا مقاومة ولن نتوقف. فابحثوا كم لدينا من إمكانات، وابحثوا كم لدينا من إيمان، وكم لدينا من التزام".وأوضح قائلا: "نحن كمقاومة جاهزون للدفاع، ولسنا جاهزين لشن معركة.. ولا يوجد لدينا قرار بشن معركة ولا قرار بمبادرة للقتال. لكن إذا فُرضت علينا معركة، ولو لم يكن لدينا سوى خشبة، فلن نسمح للإسرائيلي أن يمر.. سنقاتله حتى لو لم يبق منا رجل أو امرأة"، مردفا: "الذي يمتلك الإرادة ويتوكّل على الله لا تنقطع به السُبل، وسيظل يجد الطرق من أجل الاستمرارية".