بالصور.. انفجار سيارة في مدينة بانياس

وقال المصدر في تصريح تابعته ، ان "الانفجار الذي وقع في مدينة بانياس ناجم عن انفجار عبوة ناسفة ملصقة بسيارة للشرطة وكانت مركونة بجانب مخفر الشرطة".واضاف ان "الانفجار تسبب باضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".