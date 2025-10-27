حماس تقر بوجود صعوبات في البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين

وقال مصدر في الحركة لوكالة ، إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مشيرا إلى أن الجهود تبذل بشكل متواصل رغم الظروف المعقدة.وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها ، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، الأحد، بدخول فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في أغسطس/ اب 2014.