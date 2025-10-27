الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
حماس تقر بوجود صعوبات في البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين
دوليات
2025-10-27 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
كشفت عن حركة حماس الفلسطينية، عن صعوبات تعيق استكمال عمليات البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين داخل قطاع
غزة
.
وقال مصدر في الحركة لوكالة
الأنباء الألمانية
، إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مشيرا إلى أن الجهود تبذل بشكل متواصل رغم الظروف المعقدة.
وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، الأحد، بدخول فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار
غولدن
الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في أغسطس/ اب 2014.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
