Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حماس تقر بوجود صعوبات في البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين

دوليات

2025-10-27 | 12:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حماس تقر بوجود صعوبات في البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين
104 شوهد

كشفت عن حركة حماس الفلسطينية، عن صعوبات تعيق استكمال عمليات البحث عن رفات محتجزين إسرائيليين داخل قطاع غزة.

وقال مصدر في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة إلى القطاع تعرقل عمليات الانتشال، مشيرا إلى أن الجهود تبذل بشكل متواصل رغم الظروف المعقدة.

وأضاف المصدر أن حماس تأمل في أن تسهم المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في توفير الدعم الفني والمعدات الضرورية لاستكمال العملية.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، الأحد، بدخول فريق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، للمشاركة في البحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي فقد خلال اشتباك مع مقاتلي حماس في أغسطس/ اب 2014.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
Play
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
Play
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
Play
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
Play
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Play
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
Play
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-27
من الأخير
Play
من الأخير
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
Play
محافل انتخابية تتربّح بحديث الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٨ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-26
Live Talk
Play
Live Talk
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
Play
الطهي بين التراث والإبداع - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
11:30 | 2025-10-26
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24

اخترنا لك
تحذير عربي لمجلس الأمن من "تصرفات إسرائيلية"
13:15 | 2025-10-27
ترامب يخضع لفحص الرنين المغناطيسي
13:03 | 2025-10-27
سوريا.. القبض على النائب العام العسكري بعهد نظام الأسد
12:54 | 2025-10-27
"حيلة" قد تدفع ترامب لولاية ثالثة في الرئاسة الأمريكية دون مخالفة الدستور
11:09 | 2025-10-27
بالصور.. انفجار سيارة في مدينة بانياس
10:00 | 2025-10-27
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. "إسرائيل" تنهي حالة الطوارئ في الجنوب
08:00 | 2025-10-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.