سوريا.. القبض على النائب العام العسكري بعهد نظام الأسد

وذكرت في ، انه تم "القبض على المجرم نائف درغام، العسكري في إبان حكم النظام البائد"، دون ذكر تفاصيل العملية التي قادت إلى القبض عليه.وجاء في بيان السورية، "تمّت إحالة درغام إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".ويُعدّ درغام من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة إبان فترة حكم ، منها منصب النائب العام العسكري، وكانت تتبعه المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة.