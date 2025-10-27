Alsumaria Tv
موسكو بشأن اختبار الصاروخ النووي: يعكس مخاوف أمنية

دوليات

2025-10-27 | 14:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موسكو بشأن اختبار الصاروخ النووي: يعكس مخاوف أمنية
المصدر:
Sky News عربية
279 شوهد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الإثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تزعم موسكو أنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، "يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية".

وقال بيسكوف، إن "روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل ردا على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.
 
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصا في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حاليا بشكل أساسي من الأوروبيين".

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على بوتين أن يركز على التوصل إلى اتفاق سلام بدلا من اختبار الصواريخ.

ولا تزال المعلومات المتوفرة حول صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي محدودة، وهو السلاح الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاسم الرمزي "سكاي فول".

وكان بوتين قال إن صواريخ كروز "بوريفيستنيك" التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.

وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن".
