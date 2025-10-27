زلزال بقوة 6.1 يضرب ولاية باليكسير التركية

ضرب بقوة 6.1 يضرب ولاية التركية، مساء الاثنين، وشعر به سكان مدينة إسطنبول.



وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن وقوع بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه ولاية غربي .

وأفادت الهيئة بأن سكان مدينة ، كبرى المدن التركية، شعروا بقوة الزلزال، ولم ترد تفاصيل فورية حول وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتُعد منطقة باليكسير من المناطق النشطة زلزالياً بسبب وقوعها على فالق الغربي، الذي يمتد من حتى بحر إيجه، ما يجعلها عرضة لهزّات متكررة متفاوتة القوة.