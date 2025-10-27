الاتحاد الإسباني يكشف موقفه من واقعة كارفاخال ويامال

وفاز على غريمه برشلونة، (2-1)، الأحد، على ملعب برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة لليجا.وشهدت مباراة ، مشادة عقب نهايتها بين قائد ، ولامين يامال نجم برشلونة.وأشار كارفاخال ليامال، بأنه "يتحدث كثيرًا"، في إشارة لتصريحات لاعب برشلونة قبل الكلاسيكو، والتي وصف فيها بأنه "يسرق ويشتكي" فيما يتعلق بالتحكيم.وتسببت تصريحات يامال، في فوران داخل ملابس ريال مدريد قبل اللقاء، لكنهم طلبوا من كارفاخال بالحديث معه ومنعه من مثل تلك التصريحات مرة أخرى، باعتباره قائده في منتخب إسباتيا.وبحسب إذاعة " " ، فإن لا يرى أن الوقعة ستؤثر على علاقة لاعبي الفريق في المنتخب.وأثنى الاتحاد، على دور كارفاخال كقائد للفريق، وأشاد بأدائه ودوره الكبير، وكذلك بسلوك مع المنتخب.وأكد مدرب منتخب إسبانيا ، أنهما لاعبان محترفان رائعان وشخصان جيدان، وأن اللاعبين من القوام الأساسي للفريق.يشار إلى أن يامال ألغى عقب ساعات من انتهاء المباراة، متابعة كارفاخال عبر منصة "إنستجرام" وهو ما يشير إلى أن نجم برشلونة الشاب حسم قراره بقطع علاقته بقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.وشهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعض التوتر داخل الملعب، وعلى مقاعد البدلاء، حيث اشتعلت الأجواء في الوقت بدل الضائع.