روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545172-638971972265009532.webp
الاتحاد الإسباني يكشف موقفه من واقعة كارفاخال ويامال
دوليات
2025-10-27 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
220 شوهد
كشف
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
، موقفه من واقعة
داني كارفاخال
ولامين يامال، نجمي
ريال مدريد
وبرشلونة، خلال مباراة
الكلاسيكو
.
وفاز
ريال مدريد
على غريمه برشلونة، (2-1)، الأحد، على ملعب
سانتياجو
برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة لليجا.
وشهدت مباراة
الكلاسيكو
، مشادة عقب نهايتها بين
داني كارفاخال
قائد
ريال
مدريد
، ولامين يامال نجم برشلونة.
وأشار كارفاخال ليامال، بأنه "يتحدث كثيرًا"، في إشارة لتصريحات لاعب برشلونة قبل الكلاسيكو، والتي وصف فيها
الريال
بأنه "يسرق ويشتكي" فيما يتعلق بالتحكيم.
وتسببت تصريحات يامال، في فوران داخل
غرفة
ملابس ريال مدريد قبل اللقاء، لكنهم طلبوا من كارفاخال بالحديث معه ومنعه من مثل تلك التصريحات مرة أخرى، باعتباره قائده في منتخب إسباتيا.
وبحسب إذاعة "
كادينا سير
"
الإسبانية
، فإن
الاتحاد الإسباني
لا يرى أن الوقعة ستؤثر على علاقة لاعبي الفريق في المنتخب.
وأثنى الاتحاد، على دور كارفاخال كقائد للفريق، وأشاد بأدائه ودوره الكبير، وكذلك بسلوك
لامين يامال
مع المنتخب.
وأكد مدرب منتخب إسبانيا
لويس دي لا فوينتي
، أنهما لاعبان محترفان رائعان وشخصان جيدان، وأن اللاعبين من القوام الأساسي للفريق.
يشار إلى أن يامال ألغى عقب ساعات من انتهاء المباراة، متابعة كارفاخال عبر منصة "إنستجرام" وهو ما يشير إلى أن نجم برشلونة الشاب حسم قراره بقطع علاقته بقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.
وشهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعض التوتر داخل الملعب، وعلى مقاعد البدلاء، حيث اشتعلت الأجواء في الوقت بدل الضائع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الاتحاد الإسباني
كارفاخال
يامال
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
لويس دي لا فوينتي
داني كارفاخال
لامين يامال
كشف الاتحاد
كادينا سير
ريال مدريد
